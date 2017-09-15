Полуприцеп с щебнем опрокинулся на остановку в Подмосковье, есть пострадавшие

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Наро-Фоминск, 15 сентября. Полуприцеп с щебнем врезался в легковушку и опрокинулся на автобусную остановку у деревни Любаново в Наро-Фоминском районе Московской области.

Как сообщили Телеканалу 360 в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария случилась в пятницу около 17.20. По предварительной версии, виновником столкновения является водитель легкового автомобиля, нарушивший ПДД. К ликвидации последствий аварии привлекались 16 человек и 5 единиц техники.

Все обстоятельства происшествия и информация о числе пострадавших сейчас уточняются. По данным РИА Новости, травмы получили четыре человека.