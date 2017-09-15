Останки мужчины шестимесячной давности нашли в Москве

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Москва, 15 сентября. Останки неизвестного мужчины обнаружили в вентиляционном люке на улице Новой Басманной в Москве, сообщает региональная пресс-служба ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел днем 15 сентября. По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, отмечается в сообщении.

По предварительной информации, смерть человека наступила около полугода назад.

Сейчас тело мужчины направлено в морг для установления причины смерти. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства его гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.