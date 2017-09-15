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Москва, 15 сентября. Число пострадавших от шквалистого ветра в Москве выросло до 15 человек, среди них есть дети, заявил сообщил источник в экстренных службах столицы.

Ранее стало известно о шести пострадавших. Сейчас их число увеличилось до 15. Собеседник РИА Новости уточнил, что травмы получили 13 взрослых и двое детей.

Напомним, 15 сентября в Москве объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за резкого усиления ветра. По данным МЧС, его порывы могут достигать 25 м/с. Ожидается, что непогода продержится в столичном регионе до ночи субботы.