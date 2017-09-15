Шесть человек пострадали при ураганном ветре в Москве

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Москва, 15 сентября. Источник сообщает о пострадавших из-за непогоды в Москве. Четыре человека попали в больницу, еще двое пострадавших от госпитализации.

По информации «Интерфакс», среди пострадавших есть 10-летний мальчик. Состояние одного из пострадавших расценивается как тяжелое.

По словам другого источника, сильный ветер повалил около 40 деревьев в Москве.

Напомним, что в пятницу в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Впоследствии Гидрометцентр сменил его на «оранжевый».

Непогода в Москве продлится вплоть до 16 сентября.