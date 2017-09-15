Строительство еще восьми участков метро начнут в Москве до конца года

В Избранное

Москва, 15 сентября. Власти Москвы рассказали о своих планах по ускорению темпов прокладки новых линий метро. По словам главы столичного строительного комплекса Марат Хуснуллин, до конца года для строительства двух новых веток подземки задействуют еще восемь тоннелепроходческих щитов.

Он уточнил, что четыре щита задействуют на Третьем пересадочном контуре (ТПК) и четыре – на Кожуховской линии.

По плану правительства Москвы, к концу текущего года, должна завершиться проходка на трех участках строящихся веток метро. В строительстве задействованы около 50 тысяч рабочих, инженеров и проектировщиков.

Полностью запустить движение по ТПК собираются в 2020-2021 годах, а движение по Кожуховской ветке - в 2018 году. Она пройдет от Нижегородской улицы до поселка Некрасовка и будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии, а четыре ее станции расположатся за МКАД, сообщают «Дни.ру».

