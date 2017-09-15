Труп женщины в наручниках и пакетом на голове найден в московской квартире

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Москва, 15 сентября. Труп женщины 1981 года рождения обнаружен полицейскими в квартире на юге Москвы. По словам источника в правоохранительных органах, руки москвички были закованы в наручники, а на голове был полиэтиленовый пакет.

Накануне в полицию обратилась сестра погибшей, девушка 1994 г. р.. По ее словам, она обнаружила труп старшей сестры в квартире на Ореховом проезде.

Было установлено, что москвичка проходила лечение в медучреждениях и состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

По предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что отец 17-летней девушки из Удмуртии жестоко убил двух человек после слов дочери о групповом изнасиловании.