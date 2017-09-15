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Общество
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Общество
Общественный транспорт в Москве начнет ходить по-новому в рамках реновации
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    Общественный транспорт в Москве начнет ходить по-новому в рамках реновации

    18:04  15 Сентября 2017
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    Общественный транспорт в Москве будет ходить по-новому в ходе реновации

    Москва, 15 сентября. Маршрутная сеть общественного транспорта изменится в ходе программы реновации в Москве. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, остановки максимально приблизят к новому жилью.

    Чиновник заверил, что благодаря новой квартальной планировке жители Москвы смогут добраться до остановок автобусов, троллейбусов, трамваев и стоянок такси буквально за несколько минут.

    «Реновируемые кварталы находятся близко к транспортной инфраструктуре, а это еще один плюс в этой программе»,  — цитирует главу департамента «РИА Недвижимость».

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    Автор: Борис Любимов
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