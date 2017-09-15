Общественный транспорт в Москве начнет ходить по-новому в рамках реновации

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Москва, 15 сентября. Маршрутная сеть общественного транспорта изменится в ходе программы реновации в Москве. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, остановки максимально приблизят к новому жилью.

Чиновник заверил, что благодаря новой квартальной планировке жители Москвы смогут добраться до остановок автобусов, троллейбусов, трамваев и стоянок такси буквально за несколько минут.