Лось едва не утонул в московском пруду, пытаясь уплыть от полицейских
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Москва, 15 сентября. Лосю, которого поймали полицейские около станции метро «Выхино» в столице, удалось сбежать.
Стражи порядка изловили животное на юго-востоке Москвы, но оно смогло вырваться и забраться в водоем, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Спасатели вытащили лося из пруда, расположенного недалеко от станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена.
По предварительным данным, дикое животное вышло к метро из Кусковского лесопарка.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как лось смог оказаться в людном месте.