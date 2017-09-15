Лось едва не утонул в московском пруду, пытаясь уплыть от полицейских

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Москва, 15 сентября. Лосю, которого поймали полицейские около станции метро «Выхино» в столице, удалось сбежать.

Стражи порядка изловили животное на юго-востоке Москвы, но оно смогло вырваться и забраться в водоем, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Спасатели вытащили лося из пруда, расположенного недалеко от станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена.

По предварительным данным, дикое животное вышло к метро из Кусковского лесопарка.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как лось смог оказаться в людном месте.