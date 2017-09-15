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Происшествия
Лось едва не утонул в московском пруду, пытаясь уплыть от полицейских
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    Лось едва не утонул в московском пруду, пытаясь уплыть от полицейских

    16:14  15 Сентября 2017
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    Полицейские пытаются вытащить лося из пруда в Москве

    Москва, 15 сентября. Лосю, которого поймали полицейские около станции метро «Выхино» в столице, удалось сбежать.

    Стражи порядка изловили животное на юго-востоке Москвы, но оно смогло вырваться и забраться в водоем, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Спасатели вытащили лося из пруда, расположенного недалеко от станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена.

    По предварительным данным, дикое животное вышло к метро из Кусковского лесопарка.

    Дикое животное вышло к метро в Москве

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как лось смог оказаться в людном месте.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #происшествие #лось
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