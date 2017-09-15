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Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве
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    МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве

    13:02  15 Сентября 2017
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    МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве

    Москва, 15 сентября. В Москве официально объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС РФ.

    Шквалистый ветер и дождь прибудут в российскую столицу уже через два часа. Плохая погода сохранится до 16 сентября. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

    МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве

    В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют жителям столицы убрать все вещи с балконов, автовладельцам советуют спрятать машины в гараж и не парковать их возле деревьев.

    В МЧС также рекомендуют обходить разные шаткие строения, рекламные щиты, дома с неустойчивой кровлей, линии электропередач.

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    Автор: Дима Оленин
    #москва #мчс #шквалистый ветер
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