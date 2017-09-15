Парк «Зарядье» потратит почти миллион рублей на антивандальную систему

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Москва, 15 сентября. Администрация столичного парка «Зарядье» намерена приобрести антивандальное и противокражное оборудование почти на миллион рублей.

На сайте госзакупок опубликована информация о том, что московский парк «Зарядье» потратит 880 тысяч рублей на покупку противокражной системы с функцией подсчета посетителей, а также защитных аксессуаров.

Отмечается, что первые же посетители «Зарядья», которое открылось 11 сентября, нанесли парку серьезные повреждения. Гости вырвали и вытоптали порядка 10 тысяч уникальных растений, повредили окно медиацентра и стеклянный купол строения. Восстановление парка займет около двух недель, пишет Ридус.