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Восемь подростков жестоко избили двух школьников в Москве
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    Восемь подростков жестоко избили двух школьников в Москве

    12:51  15 Сентября 2017
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    Восемь подростков жестоко избили двух школьников в Москве

    Москва, 15 сентября. Двух учеников восьмого класса жестоко избили восемь подростков. Инцидент произошел 11 сентября в Троицком административном округе Москвы.

    По информации источника ФАН, группа неизвестных, находясь в лесополосе Троицка, грубо нарушая общественный порядок и проявляя неуважение к обществу, а также пренебрегая нормами морали, начали избивать двух восьмиклассников. В результате один из мальчиков получил сотрясение головного мозга, множественные ушибы и гематомы. Другой пострадавший отделался ссадинами и кровоподтеками.

    В совершении нападения подозреваются подростки 2001, 2002, 2003 и 2004 годов рождения. Все они проживают в Троицке.

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    Автор: Алексей Громов
    #избиение #подростки
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