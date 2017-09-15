Восемь подростков жестоко избили двух школьников в Москве

В Избранное

Москва, 15 сентября. Двух учеников восьмого класса жестоко избили восемь подростков. Инцидент произошел 11 сентября в Троицком административном округе Москвы.

По информации источника ФАН, группа неизвестных, находясь в лесополосе Троицка, грубо нарушая общественный порядок и проявляя неуважение к обществу, а также пренебрегая нормами морали, начали избивать двух восьмиклассников. В результате один из мальчиков получил сотрясение головного мозга, множественные ушибы и гематомы. Другой пострадавший отделался ссадинами и кровоподтеками.

В совершении нападения подозреваются подростки 2001, 2002, 2003 и 2004 годов рождения. Все они проживают в Троицке.