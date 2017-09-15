Стена теплотрассы обрушилась на юго-западе Москвы, есть пострадавшие

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Москва, 15 сентября. На юго-западе Москвы произошло обрушение стены теплотрассы, в результате чего пострадали двое рабочих. Как стало известно, инцидент случился возле дома №85 на Севастопольском проспекте

«Во время строительных работ произошло обрушение стены, из-под завала извлечены два человека», — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

В настоящее время медики занимаются осмотром пострадавших.

Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге фасад дома обрушился прямо на припаркованную машину.