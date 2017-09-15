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СК РФ расследует избиение московской школьницы группой подростков
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    СК РФ расследует избиение московской школьницы группой подростков

    12:29  15 Сентября 2017  /обновлено: 12:47  15 Сентября 2017
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    СК РФ расследует избиение московской школьницы группой подростков

    Москва, 15 сентября. Следователи устанавливают обстоятельства избиения 13-летней школьницы группой подростков на северо-западе российской столицы. 

    «По факту применения насилия в отношении малолетней проводится доследственная проверка», — сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

    По предварительной информации, инцидент произошел в минувший понедельник в сквере на улице Барышиха. Так, в ходе конфликта трое подростков жестоко избили 13-летнюю школьницу, при этом драка была снята на камеру мобильного телефона. Впоследствии видео избиения было размещено в одной из соцсетей. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    Сейчас опрашиваются участники и очевидцы конфликта, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Судмедэкспертиза установит тяжесть причиненного вреда здоровью девочки. 

    Напомним, ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой крепкий мужчина избивает сотрудницу ресторана на глазах у другой женщины.



     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #избиение
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