СК РФ расследует избиение московской школьницы группой подростков

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Москва, 15 сентября. Следователи устанавливают обстоятельства избиения 13-летней школьницы группой подростков на северо-западе российской столицы.

«По факту применения насилия в отношении малолетней проводится доследственная проверка», — сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

По предварительной информации, инцидент произошел в минувший понедельник в сквере на улице Барышиха. Так, в ходе конфликта трое подростков жестоко избили 13-летнюю школьницу, при этом драка была снята на камеру мобильного телефона. Впоследствии видео избиения было размещено в одной из соцсетей. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Сейчас опрашиваются участники и очевидцы конфликта, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Судмедэкспертиза установит тяжесть причиненного вреда здоровью девочки.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой крепкий мужчина избивает сотрудницу ресторана на глазах у другой женщины.





