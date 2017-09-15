Квартиры в построенных по программе реновации домах покажут в Москве

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Москва, 15 сентября. Столичные власти сообщили, что еще 9 шоу-румов в построенных жилых домах по программе реновации, готовы для показа.

На ВДНХ действует шоу-рум московской программы реновации, здесь все желающие могут увидеть квартиры и элементы благоустройства дворов. Ранее столичные власти показали будущее жилье на Московском урбанистическом форуме, который посетили свыше 40 тысяч человек.

В релизе московского правительства отмечается, что речь идет о показе квартир в разных округах столицы, сейчас готовится график посещения объектов. На первой очереди стоят 13 готовых домов и еще порядка 25 будут введены до конца текущего года. Напомним, что в программу реновации вошли 5144 дома.