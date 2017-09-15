МЧС предупреждает москвичей о штормовом ветре

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Москва, 15 сентября. МЧС России сообщает об усилении ветра в столице. Порывы могут достигать более 20 метров в секунду.

Синоптики Росгидромета предупредили жителей Москвы о неблагоприятных погодных условиях. В связи с прохождением фронтальной зоны, в ближайшие 1-3 часа в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Москве.

Сотрудники МЧС просят москвичей и гостей города быть внимательными, не парковать авто под деревьями и рекламными конструкциями. Не выходить из дома в непогоду без надобности.