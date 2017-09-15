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Полиция Москвы обнаружила скрытый во дворе перинатального центра бордель
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    Полиция Москвы обнаружила скрытый во дворе перинатального центра бордель

    11:57  15 Сентября 2017  /обновлено: 12:01  15 Сентября 2017
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    Полиция Москвы накрыла скрытый во дворе перинатального центра бордель

    Москва, 15 сентября. Столичные активисты накрыли подпольный бордель, расположенный во дворе перинатального медцентра на Севастопольском проспекте, в котором находились женщины из Украины, Белоруссии.

    В Москве рядом со зданием перинатального центра под видом медицинского корпуса находился бордель, где трудились женщины из стран-соседок — Украины и Белоруссии. Правоохранительные органы нагрянули по адресу притона, «сотрудницы» борделя попытались скрыться.

    Стражи порядка направили женщин в участок, где им выпишут соответствующий за правонарушение штраф. По словам столичных активистов, бордель уже не единожды закрывали, но женщины через какое-то время возвращались на «рабочее» место, передает «Подмосковье 360». 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #москва
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