Школьник с пистолетом украл золотое кольцо у москвички

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Москва, 15 сентября. Вооруженный школьник обокрал 45-летнюю женщину на севере Москвы. Инцидент произошел в пятницу, сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД РФ.

По информации издания «Вечерняя Москва», девятиклассник с пистолетом напал на москвичку на улице Генерала Рычагова. Школьник забрал у женщины золотое кольцо и скрылся. Общая сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

В данный момент подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».