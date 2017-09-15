Московские улицы назовут в честь двух генералов и советской разведчицы

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Москва, 15 сентября. Московская межведомственная комиссия по наименованию городских объектов одобрила присвоение трем московским улицам имен двух генералов и известной советской разведчицы.

В Лефортово Проектируемый проезд №109 станет улицей Генерала Яковлева, которая будет соединять Авиамоторную и Пруд-Ключики. Такое предложение внесла на рассмотрение комиссии Росгвардия, отмечает Официальный сайт мэр Москвы. Генерал Яковлев в Советском Союзе долгое время занимал должность начальника внутренних войск МВД СССР.

Проектируемый проезд №227 между Дмитровским и Новодачным шоссе в районе Северный станет улицей Генерала Артемьева — советского военачальника, который в Великую Отечественную войну руководил войсками Московского военного округа.

Еще одна улица, проектируемый проезд №1285 станет улицей Зои Воскресенской, известной российской детской писательницы и разведчика, сообщает «Вечерняя Москва», которая успела побывать на разведывательной работе в Китае, Латвии, Германии, Австрии и Финляндии, где была заместителем резидента. Позже она стала известным автором детских и юношеских книг, и написала мемуары о своей агентурной работе.