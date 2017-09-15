Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Курды приближаются к Дейр эз-Зору со стороны Хасаки
Россия
Московские улицы назовут в честь двух генералов и советской разведчицы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Московские улицы назовут в честь двух генералов и советской разведчицы

    12:23  15 Сентября 2017
    41

    Московские улицы назовут в честь двух генералов и советской разведчицы

    Москва, 15 сентября. Московская межведомственная комиссия по наименованию городских объектов одобрила присвоение трем московским улицам имен двух генералов и известной советской разведчицы. 

    В Лефортово Проектируемый проезд №109 станет улицей Генерала Яковлева, которая будет соединять Авиамоторную и Пруд-Ключики. Такое предложение внесла на рассмотрение комиссии Росгвардия, отмечает Официальный сайт мэр Москвы. Генерал Яковлев в Советском Союзе долгое время занимал должность начальника внутренних войск МВД СССР.

    Проектируемый проезд №227 между Дмитровским и Новодачным шоссе в районе Северный станет улицей Генерала Артемьева — советского военачальника, который в Великую Отечественную войну руководил войсками Московского военного округа.

    Московские улицы назовут в честь двух генералов и советской разведчицы

    Еще одна улица, проектируемый проезд №1285 станет улицей Зои Воскресенской, известной российской детской писательницы и разведчика, сообщает «Вечерняя Москва», которая успела побывать на разведывательной работе в Китае, Латвии, Германии, Австрии и Финляндии, где была заместителем резидента. Позже она стала известным автором детских и юношеских книг, и написала мемуары о своей агентурной работе.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 12938

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7485

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5505

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9068

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        31880
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

        Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

        12:08   15 Сентября 2017
        846
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        1475
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        5679
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        582