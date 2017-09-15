Власти Москвы открыли парк «Академический» на юго-западе столицы

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Москва, 15 сентября. На юго-западе российской столицы открылся парк «Академический», желающие также могут посетить благоустроенную территорию в Зеленограде, где находится пешеходный фонтан и прогулочная зона.

Москвичи и гости столицы смогут посетить парк «Академический» на месте ГБУ «Жилищник», здесь находится двухъярусная зеленая зона с искусственными холмами, спортплощадки. Столичные власти обновили территорию в Зеленограде, устроив фонтан и места для прогулок, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В департаменте капитального ремонта отметили, что ранее площадь Юности находилась в запущенном состоянии – здесь была парковка, а дорожное покрытие нуждалось в серьезном ремонте. Здесь же пояснили, что парк «Академический» появился на месте гаражей и стихийной стоянки, пишет «Вечерняя Москва».