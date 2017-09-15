Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Школьник с пистолетом украл золотое кольцо у москвички
Общество
Власти Москвы открыли парк «Академический» на юго-западе столицы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Москвы открыли парк «Академический» на юго-западе столицы

    11:31  15 Сентября 2017
    38

    Власти Москвы открыли парк «Академический» на юго-западе столицы

    Москва, 15 сентября. На юго-западе российской столицы открылся парк «Академический», желающие также могут посетить благоустроенную территорию в Зеленограде, где находится пешеходный фонтан и прогулочная зона.

    Москвичи и гости столицы смогут посетить парк «Академический» на месте ГБУ «Жилищник», здесь находится двухъярусная зеленая зона с искусственными холмами, спортплощадки. Столичные власти обновили территорию в Зеленограде, устроив фонтан и места для прогулок, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

    В департаменте капитального ремонта отметили, что ранее площадь Юности находилась в запущенном состоянии – здесь была парковка, а дорожное покрытие нуждалось в серьезном ремонте. Здесь же пояснили, что парк «Академический» появился на месте гаражей и стихийной стоянки, пишет «Вечерняя Москва».

     

     

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #парк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 12711

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7460

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5463

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9043

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        31568
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        3303
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        519
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        4740
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        14952