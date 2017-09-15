Правительство Московской области делает ставку на воркаут

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Москва, 15 сентября. Администрация Московской области выделила более 18 миллионов рублей на строительство и развитие в муниципальных образованиях площадок для занятий уличной гимнастикой, которую чаще всего называют воркаутом.

Как стало известно ФАН, первые хорошо оборудованные площадки появятся в двух спортивных школах Можайска — по футболу и широко специализированной, а так же в Реутове и Михнево. Огромный комплекс будет размещен на территории музея-заповедника Коломенское.

И если в спортивных школах доступ к перекладинам будет ограничен только для местных воспитанников, то в парках и заповедниках он будет открыт для всех желающих. Правда, пока не решился вопрос — платным или бесплатным будет подход к турникетам. Все-таки оборудование достаточно дорогое и требует определенного содержания.