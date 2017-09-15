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Майор полиции избил официантку в московском ресторане
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    Майор полиции избил официантку в московском ресторане

    11:28  15 Сентября 2017
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    Майор полиции избил официантку в московском ресторане

    Москва, 15 сентября. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой крепкий мужчина избивает сотрудницу ресторана на глазах у другой женщины, которая во время избиения спокойно курит сигарету и даже слегка помогает ему. Изувер был опознан — им оказался майор полиции Роман Пекишев, который возглавляет отдел организации охранно-конвойной службы Управления охраны общественного порядка столичного главка МВД.

    На видеозаписи майор — являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу — долго, с использованием болевых приемов избивает женщину прямо под глазом видеокамеры. В какой-то момент он валит свою жертву на пол и принимается избивать ногами, с легкостью пресекая слабое сопротивление пострадавшей.

    Как сообщили источники в правоохранительных органах, избиение произошло в ночь на 10 сентября. Телеканал «Подмосковье 360°» сообщает, что по факту избиения женщины в отношении майора полиции возбуждено уголовное дело по статье за причинение легкого вреда здоровью. Дальнейшая судьба главного конвоира Москвы пока неизвестна. 

    Видео с места происшествия было опубликовано пабликом HUE.

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    Автор: Валентин Меликов
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