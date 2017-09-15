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Происшествия
На северо-востоке Москвы в ДТП пострадали четыре человека
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    На северо-востоке Москвы в ДТП пострадали четыре человека

    7:19  15 Сентября 2017
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    На северо-востоке Москвы в ДТП пострадали четыре человека

    Москва, 15 сентября. На северо-востоке столицы произошло столкновение двух автомобилей марки ВАЗ-2115. Пострадали четыре человека.

    Инцидент произошел ночью на пересечении Большой Марфинской и Ботанической улиц, сообщает агентство городских новостей «Москва». В результате ДТП были травмированы несколько человек. На месте аварии работают сотрудники полиции, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что авария, которая случилась на объездной трассе во Владивостоке, спровоцировала огромную пробку. ДТП произошло на трассе Седанка – Патрокл в районе развязки на Дальхимпром.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #дтп #дороги
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