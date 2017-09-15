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Руководство парка «Зарядье» опровергло массовую кражу растений посетителями
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    Руководство парка «Зарядье» опровергло массовую кражу растений посетителями

    6:44  15 Сентября 2017
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    Руководство парка «Зарядье» опровергло массовую кражу растений посетителями

    Москва, 15 сентября. Руководитель пресс-служба московского парка «Зарядье» Карина Горобец заявила, что сотрудниками не было зафиксировано случаев хищения посетителями растений.

    «Это домыслы какие-то. Лично мы и сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы», — цитирует Горобец РИА Новости.

    Она отметила, что точная сумма ущерба, нанесенного растениям, в настоящее время устанавливается.

    Ранее начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин заявил, что в парке было вытоптано около 10 тысяч растений.

    Ранее Газета.ру сообщала, что  в центре Москвы открылся уникальный парк «Зарядье».

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    Автор: Ирина Новикова
    #москва #кража #парк #зарядье
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