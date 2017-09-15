Руководство парка «Зарядье» опровергло массовую кражу растений посетителями

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Москва, 15 сентября. Руководитель пресс-служба московского парка «Зарядье» Карина Горобец заявила, что сотрудниками не было зафиксировано случаев хищения посетителями растений.

«Это домыслы какие-то. Лично мы и сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы», — цитирует Горобец РИА Новости.

Она отметила, что точная сумма ущерба, нанесенного растениям, в настоящее время устанавливается.

Ранее начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин заявил, что в парке было вытоптано около 10 тысяч растений.

Ранее Газета.ру сообщала, что в центре Москвы открылся уникальный парк «Зарядье».