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Самая высокая смотровая площадка в Европе откроется в Москве до конца года
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    Самая высокая смотровая площадка в Европе откроется в Москве до конца года

    23:44  14 Сентября 2017
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    Самая высокая смотровая площадка в Европе откроется в Москве до конца года

    Москва, 14 сентября. Самая высокая смотровая площадка Европы откроется на территории «Москва-Сити» в «Башне Федерация. Восток» к концу 2017 года, сообщил генеральный директор ЗАО «Башни Федерация» Михаил Смирнов.

    По словам Смирнова, высота «Башни Федерация» достигнет 374 метров. Смотровую площадку под названием Panorama 360 откроют на 89-м этаже. Здесь обустроят 10 интерактивных зон.

    На данный момент практически все работы завершены. В эксплуатацию башню сдадут до конца текущего года. Смотровую площадку также запустят в ближайшие два — три месяца.

    Самая высокая смотровая площадка в Европе откроется в Москве до конца года

    Как сообщает РИА Новости, по предположению управляющего партнера Panorama 360 Артура Шакаряна, смотровая площадка будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая смотровая площадка в Европе.

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    Автор: Олеся Волкова
    #москва
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