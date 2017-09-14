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Политика
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Россия
Новый оператор каршеринга EasyRide начал работать в Москве
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    Новый оператор каршеринга EasyRide начал работать в Москве

    22:02  14 Сентября 2017
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    Новый оператор каршеринга EasyRide начал работать в Москве

    Москва, 14 сентября. На территории российской столицы начал работать новый оператор каршеринга EasyRide. Об этом журналистам в четверг рассказала представитель компании Елена Батурина.

    Москвичи смогут арендовать один из 100 кроссоверов Renault Kaptur. Непосредственно одна минута аренды иномарки обойдется в 10–12 рублей. При этом в 2018 году автопарк оператора вырастет на 1500 машин.

    Как ранее сообщало издание Газета.Ru, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов назвал покупку автомобиля плохой инвестицией.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва
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