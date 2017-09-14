Парку развлечений Universal нашли место в Новой Москве

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Москва, 14 сентября. Группа компаний «101» намерена построить на территории новой Москвы парк развлечений Universal. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, объем инвестиций составит около 2,5 миллиардов долларов, а земельный участок для нового парка уже подобран: он появится недалеко от поселка Коммунарка, сообщает РИАМО.

Напомним, ранее парк развлечений голливудской киностудии Universal Studios собирались ппостроить вблизи Варшавского шоссе в Южном округе Москвы.

