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Названа причина сбоя в движении поездов на фиолетовой ветке метро Москвы
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    Названа причина сбоя в движении поездов на фиолетовой ветке метро Москвы

    20:26  14 Сентября 2017
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    Названа причина сбоя в движении поездов на фиолетовой ветке метро Москвы

    Москва, 14 сентября. На южном участке фиолетовой ветки метрополитена Москвы возникли перебои в движении поездов. К настоящему времени движение восстановлено и вводится в график.

    Как стало известно, вечером 14 сентября на Таганско-Краснопресненской линии произошли проблемы в движении составов по направлению в сторону станции «Котельники».

    На станциях скопилось большое количество пассажиров, которые не могли уехать из-за переполненных вагонов. Причиной стало то, что несколько поездов на станции «Пролетарская» пришли переполненными с интервалом около двух минут, что превышает обычный интервал для часа пик. Интервал между поездами около 18.40 превысил семь минут. При этом несколько раз прекращали движение эскалаторы в переходе с Кольцевой линии на Таганско-Краснопресненскую.

    Напомним, несколько дней назад поезд врезался в стену станционного тупика «Щелковская» на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

     

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #метро
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