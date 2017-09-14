На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

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Москва, 14 сентября. На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена произошли сбои в движении поездов. Об этом сообщили очевидцы событий.

Согласно предварительным данным, на станции «Таганская» пассажиры покинули вагоны из-за неисправности поезда. Представители метрополитена попросили людей воспользоваться наземным транспортом, так как составы приходиться ждать по 7–20 минут.

Напомним, ранее стало известно о том, что два столичных кинотеатра были эвакуированы после того, как поступили сообщения о «минировании» зданий.