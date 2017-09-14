Пятилетний ребенок пострадал при ДТП с трактором в Москве
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Москва, 14 сентября. В районе Внуково произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе ребенок. Мальчик был эвакуирован санитарным вертолетом в больницу Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет МАЦ вылетел по вызову на серьезное ДТП на Рейсовой улице в районе Внуково, где пострадал пятилетний ребенок и еще четыре человека», — передает РИАМО.
Отмечается, что пострадавшего пятилетнего ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.