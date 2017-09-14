Стала известна истинная причина массовой гибели синиц в Подмосковье

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Москва, 14 сентября. Орнитологи опровергли сообщения об отравлении синиц в Московской области, назвав истинную причину массовой гибели птиц в регионе.

Ученые уточнили, что все погибшие птицы – синицы-московки, это не самый распространенный вид в Подмосковье. При вскрытии у некоторых птиц была выявлена дистрофия печени и сердца. «Это может быть связано с инфекционным заболеванием, но пока точно утверждать это рано», — подчеркнул президент Ассоциации любителей птиц, орнитолог Владимир Романов в комментарии интернет-изданию «Подмосковье-сегодня».

Кроме того, он отметил, что у погибших птиц большая голова относительно всего тела, возможно, из-за этого они теряются в пространстве, не замечают преград и врезаются в здания.

