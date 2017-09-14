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Спорт
Мостовой: Итог встречи с «Марибором» для «Спартака» удовлетворительный
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    Мостовой: Итог встречи с «Марибором» для «Спартака» удовлетворительный

    16:47  14 Сентября 2017
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    Мостовой: Итог встречи с «Марибором» для «Спартака» удовлетворительный

    Москва, 14 сентября. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей итог выездного матча красно-белых против «Марибора» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

    «Думаю, итог встречи можно считать удовлетворительным. «Марибор» — хорошая, организованная команда. У себя дома она способна отобрать очки у всех команд в группе. Тем более, нужно учитывать еще и то, что «Ливерпуль» с «Севильей» также поделили очки», — сказал он.

    Экс-игрок красно-белых назвал ситуацию с заменой Промеса «очень странной» и порадовался тому, что игрок не получил травму во время матча. По словам Мостового, нидерландский футболист является очень важной фигурой для «Спартака».

    «Трудно сказать, какие коррективы следует сделать Каррере, чтобы добиться нужного результата. Выходит-то на поле не итальянец: он скажет, как играть, но дальше все зависит от тех, кто будет играть»,  — отметил Мостовой.

    В заключение собеседник ФАН признался, что ему очень не хватало на поле Зе Луиша.

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    Автор: Борис Любимов
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