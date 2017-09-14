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Два московских кинотеатра экстренно эвакуируют из-за угрозы взрыва
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    Два московских кинотеатра экстренно эвакуируют из-за угрозы взрыва

    15:31  14 Сентября 2017
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    Два московских кинотеатра экстренно эвакуируют из-за угрозы взрыва

    Москва, 14 сентября. Два кинотеатра в столице, один из которых находится в торговом комплексе «Золотой Вавилон», эвакуируют по причине охвативших страну звонков с угрозами взрыва. Об этом сообщил в четверг источник в экстренных службах.

    По данным собеседника, эвакуацию проводят из кинотеатре в торговом центре «Золотой Вавилон», расположенном на проспекте Мира в Москве. 

    Кроме того, проходит эвакуация из еще одного кинотеатра в центре Москвы, эвакуировано около 30 человек, передает ТАСС.

    Два московских кинотеатра экстренно эвакуируют из-за угрозы взрыва

    На данный момент на местах ожидают прибытия кинолога с собакой для проверки помещений на предмет взрывчатых веществ.

    Напомним, ранее СМИ сообщили о причастности террористической группировки ИГ* (запрещена в России) к звонкам с угрозами минирования в РФ. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #москва #бомба #минирование #кинотеатр
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