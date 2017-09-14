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Экономика
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Общество
Москва «пожелтеет» из-за сильного ветра и дождя 15 сентября
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    Москва «пожелтеет» из-за сильного ветра и дождя 15 сентября

    14:44  14 Сентября 2017
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    Москва «пожелтеет» из-за сильного ветра и дождя 15 сентября

    Москва, 14 сентября. Главное управление МЧС по Москве предупреждает об усилении ветра до 17 метров в секунду. Непогода продлится до утра пятницы. В связи с ухудшением погодных условий в российской столице объявлен «желтый» уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    Усиление ветра наступил в ближайшие два-три часа, предупреждают в ГУ МЧС.

    Во время непогоды возможны повреждения электропередачи, повал деревьев, повреждения рекламных конструкций. Спасатели настоятельно рекомендуют автовладельцам парковать машины в гараже или подальше от деревьев

    Москва «пожелтеет» из-за сильного ветра и дождя 15 сентября

    «Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — цитирует RT сообщение МЧС.

    Желтый уровень опасности в пятницу объявлен также на территории Владимирской, Тульской, Рязанской, Курской областей.

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    Автор: Дима Оленин
    #москва #желтый уровень
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