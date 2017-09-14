Москва «пожелтеет» из-за сильного ветра и дождя 15 сентября

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Москва, 14 сентября. Главное управление МЧС по Москве предупреждает об усилении ветра до 17 метров в секунду. Непогода продлится до утра пятницы. В связи с ухудшением погодных условий в российской столице объявлен «желтый» уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Усиление ветра наступил в ближайшие два-три часа, предупреждают в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможны повреждения электропередачи, повал деревьев, повреждения рекламных конструкций. Спасатели настоятельно рекомендуют автовладельцам парковать машины в гараже или подальше от деревьев

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — цитирует RT сообщение МЧС.

Желтый уровень опасности в пятницу объявлен также на территории Владимирской, Тульской, Рязанской, Курской областей.