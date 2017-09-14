Современный легкоатлетический манеж возводят в Москве

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Москва, 14 сентября. На северо-востоке столицы возводят легкоатлетический манеж. Его открытие запланировано на 2018 год.

Возведение спорткомплекса идет на улице Инженерная в Алтуфьевском районе, сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы.

В манеже будут созданы два сектора для тройного прыжка и прыжков в длину, беговая дорожка, прямая дорожка для спринта на сто метров, площадки для толкания ядра и для метания снарядов в сетку. Кроме этого, планируется установка фотофиниша.

В здании построят комментаторские, массажную и судейские комнаты, трибуны на 280 зрителей, помещения администрации и допинг-контроля, пишет «Вечерняя Москва».

У столичных властей много планов по реконструкции зданий в столице. Ранее сообщалось, что девять зданий Яузской городской больницы в центре Москвы будут переоборудованы.