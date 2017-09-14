Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту
Россия
Современный легкоатлетический манеж возводят в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Современный легкоатлетический манеж возводят в Москве

    15:13  14 Сентября 2017
    49

    Современный легкоатлетический манеж возводят в Москве

    Москва, 14 сентября. На северо-востоке столицы возводят легкоатлетический манеж. Его открытие запланировано на 2018 год.

    Возведение спорткомплекса идет на улице Инженерная в Алтуфьевском районе, сообщает пресс-служба Департамента строительства Москвы.

    В манеже будут созданы два сектора для тройного прыжка и прыжков в длину, беговая дорожка, прямая дорожка для спринта на сто метров, площадки для толкания ядра и для метания снарядов в сетку. Кроме этого, планируется установка фотофиниша.

    В здании построят комментаторские, массажную и судейские комнаты, трибуны на 280 зрителей, помещения администрации и допинг-контроля, пишет «Вечерняя Москва».

    У столичных властей много планов по реконструкции зданий в столице. Ранее сообщалось, что девять зданий Яузской городской больницы в центре Москвы будут переоборудованы.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #москва #манеж
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 3005

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3391

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5030

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8808

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        29148
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        14:37   14 Сентября 2017
        2682
        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        14:14   14 Сентября 2017
        6603
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        3005
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        1463