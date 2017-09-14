Возбуждено уголовное дело против школьниц, избивших женщину в Москве

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Москва, 14 сентября. Полиция Москвы приняла решение возбудить уголовное дело против двух старшеклассниц одной из московских школ, которые в апреле 2017 года избили 32-летнюю женщину.

Нападение произошло 16 апреля возле дома одной из школьниц на бульваре Генерала Карбышева. Девушки напали на временно неработающую жительницу Москвы, причинив ей телесные повреждения. Изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, однако вчера в МВД РФ приняли решение возбудить дело по статье за телесные повреждения, нанесенные группой лиц по предварительному сговору.

В настоящий момент школьницам избирается мера пресечения.