Клинский район Московской области преобразуют в городской округ

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Москва, 14 сентября. Московская областная дума приняла закон о реформировании Клинского района Подмосковья в городской округ, переход случится 1 января будущего года.

По словам председателя комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александра Наумова, законопроект «Об организации местного самоуправления на территории Клинского муниципального района» комитет предлагает ратифицировать, взять за основу и, в случае поправок — принять в целом.

Согласно пояснительной записке, объединение территорий городских поселений Клин, Высоковск, Решетниково и сельских поселений Воздвиженское, Воронинское, Зубовское, Нудольское, а также Петровское, которые входят в состав Клинского муниципального района, будет проходить по задумке главы этого района и с одобрения жителей каждого из указанных муниципальных образований.

Данный законопроект подразумевает переходный период, который предполагает действенный переход к городскому округу, передает РИАМО.