Синоптики сообщили, когда в Москве наступят теплые дни

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Москва, 14 сентября. Столичные синоптики пообещали установление теплой погоды в Москве с температурой выше 20 градусов в первые дни следующей недели, говорится в сообщении погодного центра «Фобос».

Особенного улучшения погоды в выходные дни в Москве столичные синоптики не ожидают. По прогнозам центра «Фобос», небо будет облачным, без существенных осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах 16-19 градусов. В начале будущей недели на несколько дней в столицу вернется тепло. По данным спикера РИА Новости, температура воздуха повысится до 20 градусов.