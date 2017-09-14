Губернатор Подмосковья поздравил работников леса с профессиональным праздником

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Москва, 14 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что представителям лесной отрасли предстоит большая работа, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Власти Подмосковья поздравили работников леса с предстоящим профессиональным праздником, который состоится 17 сентября. Глава региона Андрей Воробьев наградил лучших представителей отрасли. Известно, что 16 сентября жители Подмосковья выйдут на массовую акцию по посадке деревьев.

Воробьев заметил, что это будет пятый раз, когда в Подмосковье пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево». Он подчеркнул, что всем работникам леса предстоит большая работа, включая решение вопроса с уборкой мусора в лесничествах, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».