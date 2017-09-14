Жителя Ростова задержали за интимную связь со школьницей в Москве

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Москва, 14 сентября. Сотрудники полиции задержали в столице уроженца Ростовской области, который в течение двух месяцев состоял в интимных отношениях с 15-летней девочкой, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

18-летний мужчина был задержан в среду, 13 сентября. Выяснилось, что в период с 1 июня по 20 июля молодой человек посещал квартиру знакомой девочки, где занимался с ней сексом.

Ранее мужчина был судим по статье «Кража», передает телеканал «360»

В данный момент ростовчанин находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовно дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».