Ретропоезд прокатит москвичей на ночной экскурсии по Кольцевой линии

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Москва, 14 сентября. В столичном метрополитене открывается сезон ночных экскурсий, с 15 на 16 сентября москвичи и гости города смогут увидеть ретропоезд и посетить закрытое электродепо «Красная Пресня».

Московская подземка ждет гостей на ночные экскурсии – вход для пассажиров старше 12 лет, говорится в сообщении на портале мэрии. Во время экскурсии можно прокатиться на ретропоезде по Кольцевой линии и секретным тоннелям, а затем побывать в музее «Москва-Сити», расположенном на 56 этаже башни «Империя».

Желающим принять участие в необычном туре необходимо быть в половине одиннадцатого вечера 15 сентября у входа в электродепо «Красная Пресня». Сообщается, что занимательная экскурсия продлится не менее четырех часов, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в российской столице появятся памятники писателям Солженицыну и Айтматову, власти Москвы одобрили соответствующий проект.