Семь школ эвакуируют в Москве после звонков о минировании

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Москва, 14 сентября. В российской столице продолжаются эвакуации из-за звонков о минировании. В данный момент эвакуируют семь школ, сообщает источник ФАН.

Напомним, что с 10 сентября в разных городах России продолжаются анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах и подозрительных предметах. Сообщения о минировании были зафиксированы по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда.

Пока ни в одном из случаев факт обнаружения взрывного устройства не подтвердился.