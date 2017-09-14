Семь школ эвакуируют в Москве после звонков о минировании
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Москва, 14 сентября. В российской столице продолжаются эвакуации из-за звонков о минировании. В данный момент эвакуируют семь школ, сообщает источник ФАН.
Напомним, что с 10 сентября в разных городах России продолжаются анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах и подозрительных предметах. Сообщения о минировании были зафиксированы по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда.
Пока ни в одном из случаев факт обнаружения взрывного устройства не подтвердился.