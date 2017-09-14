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«Союзмультфильм» усовершенствуют для выпуска 3D анимации
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    «Союзмультфильм» усовершенствуют для выпуска 3D анимации

    11:58  14 Сентября 2017
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    «Союзмультфильм» усовершенствуют для выпуска 3D анимации

    Москва, 14 сентября. Студия «Союзмультфильм» будет переоборудована для производства мультфильмов в формате 3D.

    Как сообщает источник ФАН, предприятие потратит более 100 млн рублей для модернизации оборудования, с помощью которого впоследствии будет выпускать трехмерные анимационные и кукольные фильмы для широкого проката.

    Специально для этого на киностудии будет создана технологическая кабельная система для подключения 445 рабочих мест. В новом здании также появится высокоскоростной беспроводной интернет с покрытием пяти этажей. Кроме того, «Союзмультфильм» получит программное обеспечение, позволяющее получить доступ ко всем материалам и архивам студии.

    Ожидается, что система защиты от хакерских атак на базу киностудии также будет модернизирована.

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    Автор: Алексей Громов
    #союзмультфильм
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