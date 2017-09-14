В массовом ДТП на севере Москвы пострадали два человека

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Москва, 14 сентября. На севере российской столицы произошло ДТП — столкнулся автобус с тремя легковушками и грузовиком, по предварительным данным пострадали два человека.

В Москве произошла авария — на Дмитровском шоссе столкнулся автобус, грузовик, эвакуатор и легковушки, сообщил источник из столичных экстренных служб РИА Новости. По его словам, пострадали два человека. На место инцидента прибыла карета скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.