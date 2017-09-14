Банда на джипе совершила дерзкую кражу банкомата из ТЦ в Новой Москве

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Москва, 14 сентября. Шестеро злоумышленников похитили банкомат с 3,57 млн рублей из торгового центра в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

По данным правоохранительных органов, в среду ночью группа похитителей подъехала на джипе к торговому центру на Восточной улице и взломала дверь эвакуационного выхода. Оказавшись в холле, они зацепили тросом банкомат и вырвали его из креплений. После этого злоумышленники погрузили добычу в машину и уехали. Сейчас идет розыск преступников, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

Добавим, ранее в Челябинской области осудили мужчину, который угнал тепловоз и украл почти 4 тонны дизельного топлива. Как передает URA.RU, материальный ущерб составил 103 тысяч рублей.