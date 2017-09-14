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Парк «Зарядье» изменил режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба
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    Парк «Зарядье» изменил режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба

    10:39  14 Сентября 2017
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    Парк «Зарядье» изменил режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба

    Москва, 14 сентября. Режим работы московского парка «Зарядье» была изменен из-за ущерба, который был нанесен несознательными посетителями. Всего за несколько дней москвичи успели уничтожить и выкопать около 10 тысяч растений, разбить несколько зенитных фонарей и проломить стеклянную крышу павильона «Медиацентр».

    Ограничения по времени для посетителей вводятся в «Зарядье» уже сегодня, а с 18 сентября стартуют восстановительные работы — напомним, парк был открыт 9 сентября. Посетителей по понедельникам будут пускать лишь с 14.00.

    Парк «Зарядье» изменил режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба

    «Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой «Зарядье” не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут», — приводит официальный сайт мэра Москвы слова директора парка «Зарядье» Павел Трехлеб.

    Напомним, как сообщили в администрации парка, в некоторых зонах «Зарядья» оказалась уничтоженной треть растительного покрова.

    Парк «Зарядье» изменил режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба

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    Автор: Валентин Меликов
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