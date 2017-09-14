Отчим попытался убить пасынка в Новой Москве

В Избранное

Москва, 14 сентября. Житель столицы несколько раз ударил ножом своего приемного сына. Инцидент произошел в поселке Ватутинки в ТиНАО.

Что толкнуло мужчину на этот шаг, пока неизвестно. Отчим нанес пасынку три ножевых ранения, сообщает агентство «Москва».

После этого он сел в автомобиль марки Changan и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разыскивают злоумышленника и устанавливают обстоятельства нападения.

Ранее сообщалось, что ревнивый житель Москвы выстрелил в свою знакомую не менее пяти раз.