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В Москве заработают еще два оператора каршеринга из России и Италии
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    В Москве заработают еще два оператора каршеринга из России и Италии

    9:01  14 Сентября 2017
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    В Москве заработают еще два оператора каршеринга из России и Италии

    Москва, 14 сентября. В Москве появятся два новых оператора краткосрочной аренды автомобилей (каршеринга). Одна компания будет российской, другая — итальянской, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

    «Завтра еще две компании новых — одна итальянская, с итальянскими корнями, другая российская — приходят на рынок Москвы», — сообщил чиновник в эфире радиостанции «Говорит Москва»

    Ликсутов уточнил, что новые операторы заработают в Москве до конца текущей недели. По данным мэрии, у одной фирмы в наличии около 100 автомобилей, у другой — около 200. Названия этих компаний и тарифы чиновник раскрывать не стал, передает Телеканал 360.

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    Автор: Борис Любимов
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