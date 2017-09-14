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Несколько тысяч автомобилей не забрали со спецстоянок в Москве
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    Несколько тысяч автомобилей не забрали со спецстоянок в Москве

    8:45  14 Сентября 2017
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    Несколько тысяч автомобилей не забрали со спецстоянок в Москве

    Москва, 14 сентября. Несмотря на то, что большинство автовладельцев стремится забрать свой автомобиль со спецстоянки в течение первых же суток после эвакуации, в настоящее время своих владельцев ожидают несколько тысяч «невостребованных» автомобилей — так называют машины, за которыми не пришли в течение семи дней. 

    Как сообщил глава государственного казенного учреждения «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк, на стоянках Москвы скопилось более 3,5 тысяч невостребованных автомобилей. 

    Несколько тысяч автомобилей не забрали со спецстоянок в Москве

    Как отметил глава ГКУ АМПП, брошенные машины могут дожидаться владельцев по три месяца, прежде чем будет направлен запрос в ГИБДД, чтобы полицейские приняли меры к розыску владельца и уведомили его о необходимости забрать свою машину.

    «Признать машину брошенной, то есть бесхозяйной, имеет право только суд, — подчеркнул Гривняк в беседе с АГН «Москва». — Это может произойти в том случае, если хозяин так и не явился за автомобилем».

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    Автор: Валентин Меликов
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