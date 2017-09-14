Жительница Москвы нашла в своей квартире 145 золотых монет времен Николая II

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Москва, 14 сентября. Жительница Москвы обнаружила 145 золотых монет времен последнего российского императора Николая II в своем доме.

Как рассказали в правоохранительных органах города, квартира, где был найден клад, расположена на улице Павла Андреева. Хозяйка наткнулась на монеты во время ремонта.

Металлическая труба, в которую был спрятан клад, была замурована в оконном проеме. Агентство городских новостей «Москва» пишет, что были найдены монеты номиналом по 10 рублей.

Ранее средневековый клад из 1087-ми медных монет нашли археологи при раскопках в столичной Кадашевской слободе на Большой Ордынке.