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В парке «Зарядье» определились с новым графиком работы
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    В парке «Зарядье» определились с новым графиком работы

    8:30  14 Сентября 2017  /обновлено: 11:05  14 Сентября 2017
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    Посетители московского парка «Зарядье» истребили и украли несколько тысяч растений

    Москва, 14 сентября. Парк «Зарядье» меняет режим работы: начиная со среды входить на территорию самого парка, а также на «парящий мост» и в павильоны посетители смогут с 15-минутным интервалом. 

    С 18 сентября в парке начнутся восстановительные работы, из-за чего по понедельникам он будет открываться только в 14.00, сообщает официальный портал столичной мэрии. В понедельник парк открылся для посещения, но уже успел серьезно пострадать от рук вандалов.

    Как стало ясно всего спустя несколько дней после открытия нового московского парка «Зарядье», посетители для парка оказались очень вредны — москвичи умудрились вытоптать и выкопать около 10 тысяч растений, разбить напольные фонари и одно из световых окон павильона «Медиацентр», а также повредить одну из жемчужин парка «Зарядье» — стеклянный купол.

    «За три дня работы нагрузка на парк в несколько раз превысила проектные расчеты. К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова», — рассказал «Комсомольской правде» руководитель отдела по садово-парковой работе в «Зарядье» Игорь Сафиуллин.

    Посетители московского парка «Зарядье» истребили и украли несколько тысяч растений

    В настоящее время администрация парка оценивает нанесенный посетителями ущерб — однако потери возрастают практически каждый день.

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    Автор: Валентин Меликов
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